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30 Mar 2022 - 10:24

Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Pozlar! Oğuzhan Koç Delirmesinde Ne Yapsın! Üzerine Yapışan Minicik Kıyafetiyle… “Pes Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den nefesleri kesecek bir paylaşım yaptı! Cayır cayır yakan Demet Özdemir’e gırla yorum yapıldı. Birçok kişi ise Oğuzhan Koç’un bu paylaşımından hemen sonra delireceğine dair yorumlarda bulundu. Üzerine yapışan minicik bir kıyafet giyen Özdemir, “Pes artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…