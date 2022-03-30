Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Pozlar! Oğuzhan Koç Delirmesinde Ne Yapsın! Üzerine Yapışan Minicik Kıyafetiyle… “Pes Artık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den nefesleri kesecek bir paylaşım yaptı! Cayır cayır yakan Demet Özdemir’e gırla yorum yapıldı. Birçok kişi ise Oğuzhan Koç’un bu paylaşımından hemen sonra delireceğine dair yorumlarda bulundu. Üzerine yapışan minicik bir kıyafet giyen Özdemir, “Pes artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alan Demet Özdemir, yakın zamanda setlere çıkmaya hazırlanıyordu. Kısa bir süre önce geceliği 83 bin lira olduğu iddia edilen bir otelin kral dairesinde evlilik teklifi alan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç’a bir kez daha aşık olduğunu göstermişti. Şimdiyse sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.