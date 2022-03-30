Survivor All Star’da Görülmemiş Olay! Boşandığı Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yazıklar Olsun!” Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Yürekler Sızladı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşandı! O ismim boşandığı eşi öyle bir şey yaptı ki, birçok kişi buna tepki göstererek; “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu. Acun Ilıcalı’nın ise yaşanan yürek sızlatan olay karşısında kararını verdi. İşte Survivor All Star yarışmasında yaşanan o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyunu ve iletişim oyunu bir arada oynanmıştı. Oyunu kazanan takım ise Ünlüler olmuştu. Heyecanla ailelerinden gelecek olan mesajları okumak isteyen yarışmacılardan bir tanesi hayatının en büyük şokunu yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.