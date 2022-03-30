Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Mar 2022 - 10:56

Survivor All Star’da Görülmemiş Olay! Boşandığı Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yazıklar Olsun!” Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Yürekler Sızladı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşandı! O ismim boşandığı eşi öyle bir şey yaptı ki, birçok kişi buna tepki göstererek; “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu. Acun Ilıcalı’nın ise yaşanan yürek sızlatan olay karşısında kararını verdi. İşte Survivor All Star yarışmasında yaşanan o olay…