Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İletişim ve dokunulmazlık oyunun bir arada olduğu yarışta kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı bir kez daha kendi içlerinde problem yaşarken; Gönüllüler takımına 1,5 ay sonra dahil olan Ayşe Yüksel’in hayranları ise Twitter’ı ayağa kaldırdılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!