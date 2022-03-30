Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in hayranları ortalığı adeta ayağa kaldırdı! Twitter’da 8,9 şiddetinde deprem yaratan Ayşe Yüksel; gündeme bomba gibi düştü. Acun Medya’ya ateş püskürtülürken; adeta söylenmedik söz kalmadı! Darbeleri arka arkaya alan Ayşe Yüksel’in hayranları çılgına döndüler! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İletişim ve dokunulmazlık oyunun bir arada olduğu yarışta kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı bir kez daha kendi içlerinde problem yaşarken; Gönüllüler takımına 1,5 ay sonra dahil olan Ayşe Yüksel’in hayranları ise Twitter’ı ayağa kaldırdılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.