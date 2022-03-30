- 30 Mar 2022 - 11:48 G: 30 Mar 2022 - 11:53

Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in hayranları ortalığı adeta ayağa kaldırdı! Twitter’da 8,9 şiddetinde deprem yaratan Ayşe Yüksel; gündeme bomba gibi düştü. Acun Medya’ya ateş püskürtülürken; adeta söylenmedik söz kalmadı! Darbeleri arka arkaya alan Ayşe Yüksel’in hayranları çılgına döndüler! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İletişim ve dokunulmazlık oyunun bir arada olduğu yarışta kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı bir kez daha kendi içlerinde problem yaşarken; Gönüllüler takımına 1,5 ay sonra dahil olan Ayşe Yüksel’in hayranları ise Twitter’ı ayağa kaldırdılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Mar 2022 - 11:48 Ankara- Yaşam

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