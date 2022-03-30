- 30 Mar 2022 - 12:11 G: 30 Mar 2022 - 12:25

Müge Anlı’dan Avukat Rahmi Özkan’ın Kazandığı Para Ortaya Çıktı! Resmen Para Basıyor; Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! Balya Balya…

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yıllardır Avukat olarak olayların çözülmesinde etkili olan Rahmi Özkan, gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı’dan kazancı ortaya çıkan Rahmi Özkan, resmen para basıyor! Haftalık kazancı; banka kasalarında bile yok! Aylık kazancı akılların yitirilmesine neden olurken; haftalık kazancı ise dudakların uçuklamasına neden oldu. Peki, Avukat Rahmi Özkan ne kadar kazanıyor?

Programda ele aldığı cinayet, kaçırılma, kayıp ve birçok aile sorunuyla gündemin düşmeyen yıldızı Müge Anlı, her bölümde heyecanı artıyor. Sözleriyle ve duruşuyla çok beğenilen Müge Anlı’nın ekip arkadaşlarına her ne kadar kızsa bile çok sevdiği biliniyor. Özellikle Rahmi Özkan ve Şevki Sözen’le çok ayrı bir bağ kurduğu bilinen Müge Anlı’nın Rahmi Özkan’a ödediği para ağızları yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Mar 2022 - 12:11 Ankara- Yaşam

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