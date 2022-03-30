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30 Mar 2022 - 12:11

Müge Anlı’dan Avukat Rahmi Özkan’ın Kazandığı Para Ortaya Çıktı! Resmen Para Basıyor; Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! Balya Balya…

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yıllardır Avukat olarak olayların çözülmesinde etkili olan Rahmi Özkan, gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı’dan kazancı ortaya çıkan Rahmi Özkan, resmen para basıyor! Haftalık kazancı; banka kasalarında bile yok! Aylık kazancı akılların yitirilmesine neden olurken; haftalık kazancı ise dudakların uçuklamasına neden oldu. Peki, Avukat Rahmi Özkan ne kadar kazanıyor?