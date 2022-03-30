Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Hüsnü Çoban Bacaklarını Kıracak!” Transparan Elbisesiyle Akılları Başlardan Götürdü!
Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz oyuncularından biri olan ve dizide Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş’e hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz gün katıldığı bir ödül töreninde ortalığı yıktı, geçirdi. İşte Yüsra Geyik ile ilgili son detaylar...
Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz oyuncularından biri olan ve dizide Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş’e hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz gün katıldığı bir ödül töreninde ortalığı yıktı, geçirdi. Giydiği kıyafet ve zarafeti ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, o geceden paylaştığı fotoğraflar ile de sosyal medyayı etkisi altına aldı. Öte yandan Yüsra Geyik’in cüretkar elbise seçimi gerçekleşen ödül törenine damga vuran en iddialı seçimlerden biri oldu. Peki, Arka Sokaklar sizisinin Zeliş’i nasıl bir kıyafet giydi? Arka Sokaklar dizisinin Zeliş’i Yüsra Geyik ne paylaştı? İşte, detaylar…
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30 Mar 2022 - 12:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.