- 30 Mar 2022 - 12:07 G: 30 Mar 2022 - 12:12

Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Hüsnü Çoban Bacaklarını Kıracak!” Transparan Elbisesiyle Akılları Başlardan Götürdü! 

Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz oyuncularından biri olan ve dizide Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş’e hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz gün katıldığı bir ödül töreninde ortalığı yıktı, geçirdi. İşte Yüsra Geyik ile ilgili son detaylar...

Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz oyuncularından biri olan ve dizide Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş’e hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz gün katıldığı bir ödül töreninde ortalığı yıktı, geçirdi. Giydiği kıyafet ve zarafeti ile tüm dikkatleri üzerine çeken Yüsra Geyik, o geceden paylaştığı fotoğraflar ile de sosyal medyayı etkisi altına aldı. Öte yandan Yüsra Geyik’in cüretkar elbise seçimi gerçekleşen ödül törenine damga vuran en iddialı seçimlerden biri oldu. Peki, Arka Sokaklar sizisinin Zeliş’i nasıl bir kıyafet giydi? Arka Sokaklar dizisinin Zeliş’i Yüsra Geyik ne paylaştı? İşte, detaylar… 

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30 Mar 2022 - 12:07 - Magazin

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