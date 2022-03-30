- 30 Mar 2022 - 22:01 G: 30 Mar 2022 - 22:02

Survivor’da Evrim Hıçkırıklara Boğuldu! Eleme Potasına Girince; Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Böylesi İlk Kez… “Yok Artık”

Dün yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümüyle birlikte eleme potasında yer alan isimler netleşirken; eleme potasına giren Evrim Keklik’in konuyla ilgili söylediği sözleri herkesi şoke etti. İşte detaylar...

Türkiye’nin en çok ilgi gören yarışma programlarından biri haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, birleşme partisinden sonraki ilk elemesini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı. Dün yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümüyle birlikte eleme potasında yer alan isimler netleşirken; eleme potasına giren Evrim Keklik’in konuyla ilgili söylediği sözleri herkesi şoke etti. Eleme gecesinden önce konuşan Evrim Keklik, adeta isyan etti. Peki, Survivor’da neler oluyor? Survivor son bölümde ne oldu? Survivor Evrim Keklik elendi mi? İşte, detaylar…

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30 Mar 2022 - 22:01 - Survivor 2022

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