Survivor’da Evrim Hıçkırıklara Boğuldu! Ölüm Potasına Girince; Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Böylesi İlk Kez… “Yok Artık”
Dün yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümüyle birlikte eleme potasında yer alan isimler netleşirken; eleme potasına giren Evrim Keklik’in konuyla ilgili söylediği sözleri herkesi şoke etti. İşte detaylar...
Türkiye’nin en çok ilgi gören yarışma programlarından biri haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, birleşme partisinden sonraki ilk elemesini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı. Dün yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümüyle birlikte eleme potasında yer alan isimler netleşirken; eleme potasına giren Evrim Keklik’in konuyla ilgili söylediği sözleri herkesi şoke etti. Eleme gecesinden önce konuşan Evrim Keklik, adeta isyan etti. Peki, Survivor’da neler oluyor? Survivor son bölümde ne oldu? Survivor Evrim Keklik elendi mi? İşte, detaylar…
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30 Mar 2022 - 12:11 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.