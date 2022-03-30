Tarım Kredi Market 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Devrim Yaptı! Depo Ve Raflar Dolu Taşıyor; 34 Liradan Başlıyor! Yetişen Alacak!
Uygun fiyatlı satışları ile vatandaşların alım gücünü artıran ve her geçen gün indirime soktuğu ürün sayısında da artışa giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu hafta Ayçiçek yağı ürünlerini indirim grupları arasına aldı. İşte Tarım Kredi marketlerde ki son durum...
Uygun fiyatlı satışları ile vatandaşların alım gücünü artıran ve her geçen gün indirime soktuğu ürün sayısında da artışa giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu hafta Ayçiçek yağı ürünlerini indirim grupları arasına aldı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin Ayçiçek yapı fiyatlarını gören vatandaşlar ise, hemen markete gidebilmek için yola düştü! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 5 litre Ayçiçek yağı ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ucuz mu? İşte, detaylar…
30 Mar 2022 - 12:15 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.