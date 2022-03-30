Tarım Kredi Market 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Devrim Yaptı! Depo Ve Raflar Dolu Taşıyor; 34 Liradan Başlıyor! Yetişen Alacak!

Uygun fiyatlı satışları ile vatandaşların alım gücünü artıran ve her geçen gün indirime soktuğu ürün sayısında da artışa giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu hafta Ayçiçek yağı ürünlerini indirim grupları arasına aldı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin Ayçiçek yapı fiyatlarını gören vatandaşlar ise, hemen markete gidebilmek için yola düştü! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 5 litre Ayçiçek yağı ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ucuz mu? İşte, detaylar…