- 07 Nis 2022 - 19:09

5 Litrelik Ayçiçek Yağında Cuma İndirimi! 1 LT, 2 LT Ve 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 59 TL, 99 TL, 155 TL'ye Düştü! A101, Bim ve Şok İndirim İçin Sıraya Girdi! Raflar Boşalıyor!

Geçtiğimiz hafta A101, Bim ve Şok marketleri ön derliğinde başlayan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitme furyası bu hafta da devam etti. Özellikle kendi bünyesinde ürettiği ve sadece kendi raflarında sattığı ayçiçek yağı fiyatlarında dev bir indirime giden A101, Bim ve Şok marketleri, adeta çılgın fiyatlar belirledi. İşte güncel fiyatlar...

Geçtiğimiz hafta A101, Bim ve Şok marketleri ön derliğinde başlayan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitme furyası bu hafta da devam etti. Özellikle kendi bünyesinde ürettiği ve sadece kendi raflarında sattığı ayçiçek yağı fiyatlarında dev bir indirime giden A101, Bim ve Şok marketleri, adeta çılgın fiyatlar belirledi. Aktüel ürünleri arasına ayçiçek yağlarını da almayı ihmal etmeyen A101, Bim ve Şok marketleri, Ramazan öncesi vatandaşın cebini bir hayli rahatlattı. Peki; A101, Bim ve Şok marketlerinde bu haftaki indirimler neler? A101, Bim ve Şok marketlerinde 5 litrelik ayçiçek yağı ne kadar? İşte, detaylar…

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07 Nis 2022 - 19:09 - Yaşam

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