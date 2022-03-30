5 Litrelik Ayçiçek Yağında Ramazan İndirimi! Fiyatlar Dibe Çekildi Çarşamba Çarşafa Dolanmadı! A101, Bim ve Şok İndirim İçin Sıraya Girdi! Raflar Boşalıyor!
Geçtiğimiz hafta A101, Bim ve Şok marketleri ön derliğinde başlayan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitme furyası bu hafta da devam etti. Özellikle kendi bünyesinde ürettiği ve sadece kendi raflarında sattığı ayçiçek yağı fiyatlarında dev bir indirime giden A101, Bim ve Şok marketleri, adeta çılgın fiyatlar belirledi. İşte güncel fiyatlar...
Geçtiğimiz hafta A101, Bim ve Şok marketleri ön derliğinde başlayan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitme furyası bu hafta da devam etti. Özellikle kendi bünyesinde ürettiği ve sadece kendi raflarında sattığı ayçiçek yağı fiyatlarında dev bir indirime giden A101, Bim ve Şok marketleri, adeta çılgın fiyatlar belirledi. Aktüel ürünleri arasına ayçiçek yağlarını da almayı ihmal etmeyen A101, Bim ve Şok marketleri, Ramazan öncesi vatandaşın cebini bir hayli rahatlattı. Peki; A101, Bim ve Şok marketlerinde bu haftaki indirimler neler? A101, Bim ve Şok marketlerinde 5 litrelik ayçiçek yağı ne kadar? İşte, detaylar…
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30 Mar 2022 - 12:18 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.