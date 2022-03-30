5 Litrelik Ayçiçek Yağında Ramazan İndirimi! Fiyatlar Dibe Çekildi Çarşamba Çarşafa Dolanmadı! A101, Bim ve Şok İndirim İçin Sıraya Girdi! Raflar Boşalıyor!

Geçtiğimiz hafta A101, Bim ve Şok marketleri ön derliğinde başlayan ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitme furyası bu hafta da devam etti. Özellikle kendi bünyesinde ürettiği ve sadece kendi raflarında sattığı ayçiçek yağı fiyatlarında dev bir indirime giden A101, Bim ve Şok marketleri, adeta çılgın fiyatlar belirledi. Aktüel ürünleri arasına ayçiçek yağlarını da almayı ihmal etmeyen A101, Bim ve Şok marketleri, Ramazan öncesi vatandaşın cebini bir hayli rahatlattı. Peki; A101, Bim ve Şok marketlerinde bu haftaki indirimler neler? A101, Bim ve Şok marketlerinde 5 litrelik ayçiçek yağı ne kadar? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...