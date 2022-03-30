A101, Bim, Şok ve Tarım Kredi Market Dolar Molar Dinlemiyor! Tuvalet Kağıdından Gıdaya, Fiyatlar Diplerde! 20 Liradan Daha Ucuza…

Geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından hemen fiyat etiketlerini güncelleyen A101, Bim ve Şok marketlerinden arka arkaya indirimler geldi. Uygun fiyat politikası ile vatandaşların en çok tercih ettiği marketler arasındaki yerini son zamanlarda alan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri de indirimlerini artıran politikası ile bu hafta dikkat çekmeye başardı. Öte yandan A101, Bim, Şok ve Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri ile birlikte özellikle o temel gıda ürünlerinde fiyatlar adeta dibi gördü. Peki; A101, Bim, Şok ve Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirimler neler? A101, Bim, Şok ve Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ucuz mu? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...