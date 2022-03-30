A101, Bim, Şok ve Tarım Kredi Market Dolar Molar Dinlemiyor! Tuvalet Kağıdından Gıdaya, Fiyatlar Diplerde! 20 Liradan Daha Ucuza…
Geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından hemen fiyat etiketlerini güncelleyen A101, Bim ve Şok marketlerinden arka arkaya indirimler geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından hemen fiyat etiketlerini güncelleyen A101, Bim ve Şok marketlerinden arka arkaya indirimler geldi. Uygun fiyat politikası ile vatandaşların en çok tercih ettiği marketler arasındaki yerini son zamanlarda alan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri de indirimlerini artıran politikası ile bu hafta dikkat çekmeye başardı. Öte yandan A101, Bim, Şok ve Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri ile birlikte özellikle o temel gıda ürünlerinde fiyatlar adeta dibi gördü. Peki; A101, Bim, Şok ve Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirimler neler? A101, Bim, Şok ve Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ucuz mu? İşte, detaylar…
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30 Mar 2022 - 12:22 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.