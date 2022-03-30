Survivor Nisa ve Ogeday Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Birbirlerine Neden Uzak Durdukları Ortaya Çıktı! Dışarıdan Ceza Mı Aldılar? Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk olayları bitmek nedir bilmiyor. Birbirlerinden uzak durdukları görülen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkının bittiği gündeme bomba gibi düştü. Dışarıdan ceza aldıkları konuşulan çiftin neden uzak durdukları gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına sevgili olarak giren Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti yarışmada ise bunu hiç göstermedi. Sude Burcu ve Mert Öcal aşklarını haykırırken; ikilinin yan yana bile gelmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştı ki, ilk acıkama resmen geldi! Meğer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.