Survivor Nisa ve Ogeday Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Birbirlerine Neden Uzak Durdukları Ortaya Çıktı! Dışarıdan Ceza Mı Aldılar? Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına sevgili olarak giren Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti yarışmada ise bunu hiç göstermedi. Sude Burcu ve Mert Öcal aşklarını haykırırken; ikilinin yan yana bile gelmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştı ki, ilk acıkama resmen geldi! Meğer…

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