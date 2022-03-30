- 30 Mar 2022 - 12:37 G: 30 Mar 2022 - 12:47

Survivor Nisa ve Ogeday Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Birbirlerine Neden Uzak Durdukları Ortaya Çıktı! Dışarıdan Ceza Mı Aldılar? Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk olayları bitmek nedir bilmiyor. Birbirlerinden uzak durdukları görülen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkının bittiği gündeme bomba gibi düştü. Dışarıdan ceza aldıkları konuşulan çiftin neden uzak durdukları gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına sevgili olarak giren Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken çifti yarışmada ise bunu hiç göstermedi. Sude Burcu ve Mert Öcal aşklarını haykırırken; ikilinin yan yana bile gelmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştı ki, ilk acıkama resmen geldi! Meğer…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Mar 2022 - 12:37 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Evrim Hıçkırıklara Boğuldu! Ölüm Potasına Girince; Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Böylesi İlk Kez… “Yok Artık” mask
Survivor’da Evrim Hıçkırıklara Boğuldu! Ölüm Potasına Girince; Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Böylesi İlk Kez… “Yok Artık”
Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor?
Survivor All Star’da Görülmemiş Olay! Boşandığı Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yazıklar Olsun!” Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Yürekler Sızladı… mask
Survivor All Star’da Görülmemiş Olay! Boşandığı Eşi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yazıklar Olsun!” Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Yürekler Sızladı…
Survivor’da Skandal Kavga; Acun Ilıcalı Arada Kaynadı! Gözyaşları Suratlarda; Ayakkabılar Havada Uçuştu! Lafı Gediğine Koydu; 12’den Vurdu! mask
Survivor’da Skandal Kavga; Acun Ilıcalı Arada Kaynadı! Gözyaşları Suratlarda; Ayakkabılar Havada Uçuştu! Lafı Gediğine Koydu; 12’den Vurdu!
Survivor Adem Kılıç'ın Sevgilisi Nil Şenver Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Adem Kılıççı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti? mask
Survivor Adem Kılıç'ın Sevgilisi Nil Şenver Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Adem Kılıççı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti?
Survivor Adem Kılıççı'ın Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? İsmini Duyanlar Şaştı Kaldı?  Nil Şenver Kimdir, Ne İş Yapıyor? mask
Survivor Adem Kılıççı'ın Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? İsmini Duyanlar Şaştı Kaldı?  Nil Şenver Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Survivor'da Bugün Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Gökhan Mi Gitti? 30 Mart 2022 Çarşamba SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti? mask
Survivor'da Bugün Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Gökhan Mi Gitti? 30 Mart 2022 Çarşamba SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?
Survivor All-Star 63. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Kim Elendi Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Gökhan Mi Gitti? Survivor 29 Mart 2022 63. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 63. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Kim Elendi Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Gökhan Mi Gitti? Survivor 29 Mart 2022 63. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem… “Yok Artık” mask
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem… “Yok Artık”
Survivor’dan Elenen Berna Ölüm Sessizliğini Bozdu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sırayla; Ayşe, Evrim, Nisa… Herkese Öyle Bir Laf Soktu Ki… mask
Survivor’dan Elenen Berna Ölüm Sessizliğini Bozdu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Sırayla; Ayşe, Evrim, Nisa… Herkese Öyle Bir Laf Soktu Ki…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’dan Avukat Rahmi Özkan’ın Kazandığı Para Ortaya Çıktı! Resmen Para Basıyor; Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! Balya Balya… mask
Müge Anlı’dan Avukat Rahmi Özkan’ın Kazandığı Para Ortaya Çıktı! Resmen Para Basıyor; Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! Balya Balya…
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Hüsnü Çoban Bacaklarını Kıracak!” Transparan Elbisesiyle Akılları Başlardan Götürdü!  mask
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Hüsnü Çoban Bacaklarını Kıracak!” Transparan Elbisesiyle Akılları Başlardan Götürdü! 
Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor?
Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Pozlar! Oğuzhan Koç Delirmesinde Ne Yapsın! Üzerine Yapışan Minicik Kıyafetiyle… “Pes Artık!” mask
Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Pozlar! Oğuzhan Koç Delirmesinde Ne Yapsın! Üzerine Yapışan Minicik Kıyafetiyle… “Pes Artık!”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Kaynanası Göbek Atacak; Ortalık Yıkılıyor! Somer’in Kararı… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Kaynanası Göbek Atacak; Ortalık Yıkılıyor! Somer’in Kararı…
Songül Karlı Yatak Pozuyla Çıldırttı; Ter Bastırdı! 18’lere Taş Çıkarttı, Elbisesi Olay Yarattı! Oğlu Şimdi Sinirden Zırıl Zırıl Ağlayacak! Her Yeri… mask
Songül Karlı Yatak Pozuyla Çıldırttı; Ter Bastırdı! 18’lere Taş Çıkarttı, Elbisesi Olay Yarattı! Oğlu Şimdi Sinirden Zırıl Zırıl Ağlayacak! Her Yeri…
Vasiyetini Açıklayan Zerrin Özer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Kulaklarına İnanmadı! İşte Zerrin Özer'in Son Hali… mask
Vasiyetini Açıklayan Zerrin Özer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Kulaklarına İnanmadı! İşte Zerrin Özer'in Son Hali…
Survivor’da Skandal Kavga; Acun Ilıcalı Arada Kaynadı! Gözyaşları Suratlarda; Ayakkabılar Havada Uçuştu! Lafı Gediğine Koydu; 12’den Vurdu! mask
Survivor’da Skandal Kavga; Acun Ilıcalı Arada Kaynadı! Gözyaşları Suratlarda; Ayakkabılar Havada Uçuştu! Lafı Gediğine Koydu; 12’den Vurdu!
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Ali Akdoğan Yaşıyor Mu? Dönünce Herkesi Yerden Yere Vuracak! Senariste Tepkiler Gırla… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Ali Akdoğan Yaşıyor Mu? Dönünce Herkesi Yerden Yere Vuracak! Senariste Tepkiler Gırla…
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem… “Yok Artık” mask
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem… “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
A101, Bim, Şok ve Tarım Kredi Market Dolar Molar Dinlemiyor! Tuvalet Kağıdından Gıdaya, Fiyatlar Diplerde! 20 Liradan Daha Ucuza… mask
A101, Bim, Şok ve Tarım Kredi Market Dolar Molar Dinlemiyor! Tuvalet Kağıdından Gıdaya, Fiyatlar Diplerde! 20 Liradan Daha Ucuza…
5 Litrelik Ayçiçek Yağında Ramazan İndirimi! Fiyatlar Dibe Çekildi Çarşamba Çarşafa Dolanmadı! A101, Bim ve Şok İndirim İçin Sıraya Girdi! Raflar Boşalıyor! mask
5 Litrelik Ayçiçek Yağında Ramazan İndirimi! Fiyatlar Dibe Çekildi Çarşamba Çarşafa Dolanmadı! A101, Bim ve Şok İndirim İçin Sıraya Girdi! Raflar Boşalıyor!
Tarım Kredi Market 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Devrim Yaptı! Depo Ve Raflar Dolu Taşıyor; 34 Liradan Başlıyor! Yetişen Alacak! mask
Tarım Kredi Market 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Devrim Yaptı! Depo Ve Raflar Dolu Taşıyor; 34 Liradan Başlıyor! Yetişen Alacak!
Survivor’da Evrim Hıçkırıklara Boğuldu! Ölüm Potasına Girince; Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Böylesi İlk Kez… “Yok Artık” mask
Survivor’da Evrim Hıçkırıklara Boğuldu! Ölüm Potasına Girince; Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Böylesi İlk Kez… “Yok Artık”
Müge Anlı’dan Avukat Rahmi Özkan’ın Kazandığı Para Ortaya Çıktı! Resmen Para Basıyor; Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! Balya Balya… mask
Müge Anlı’dan Avukat Rahmi Özkan’ın Kazandığı Para Ortaya Çıktı! Resmen Para Basıyor; Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! Balya Balya…
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Hüsnü Çoban Bacaklarını Kıracak!” Transparan Elbisesiyle Akılları Başlardan Götürdü!  mask
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Hüsnü Çoban Bacaklarını Kıracak!” Transparan Elbisesiyle Akılları Başlardan Götürdü! 

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status