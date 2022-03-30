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30 Mar 2022 - 13:02

Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Evimize Zor Ekmek Götürüyoruz” Zehir Zemberek Yorumlar Arka Arkaya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yine magazin dünyasını salladı geçti. Sosyal medyanın diline düşen usta sanatçı Seda Sayan’a “Evimize zor ekmek götürüyoruz” yorumları yapıldı. Zehir zemberek sözler duyan Seda Sayan, ağızları bir kez daha açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…