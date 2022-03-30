Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Evimize Zor Ekmek Götürüyoruz” Zehir Zemberek Yorumlar Arka Arkaya…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yine magazin dünyasını salladı geçti. Sosyal medyanın diline düşen usta sanatçı Seda Sayan’a “Evimize zor ekmek götürüyoruz” yorumları yapıldı. Zehir zemberek sözler duyan Seda Sayan, ağızları bir kez daha açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’den evlenme teklifi alan Seda Sayan adeta aşk sarhoşu olmuştu. 7. Kez “Evet” diyecek olan Seda Sayan’ın 7 Mayıs’ta Prag’da dünya evine gireceği açıklanmıştı. Çok konuşulan bir aşka imzasını atan Seda Sayan, sözleriyle tepkileri arka arkaya aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.