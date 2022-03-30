- 30 Mar 2022 - 13:18 G: 30 Mar 2022 - 13:26

Hande Erçel’den Hadise’ye Tokat Gibi Darbe! Kerem Bürsin’i Unutur Unutmaz; Hadise’nin Eski Aşkıyla… “Yok Artık”

Geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin ile yollarını ayıran ünlü oyuncu Hande Erçel’den herkesi şoke edecek bir fotoğraf geldi. Meslektaşlarının biriyle geçtiğimiz gün oldukça samimi görüntülenen Hande Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilirken; o görüntüde yer alan ismin eski sevgilisi ile Hande Erçel arasındaki ilişki de herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin ile yollarını ayıran ünlü oyuncu Hande Erçel’den herkesi şoke edecek bir fotoğraf geldi. Meslektaşlarının biriyle geçtiğimiz gün oldukça samimi görüntülenen Hande Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilirken; o görüntüde yer alan ismin eski sevgilisi ile Hande Erçel arasındaki ilişki de herkesi şaşırttı. Öte yandan o ismi görenlerin şaşkınlığı son bulmazken; pek çok sosyal medya kullanıcısı haberi, ‘Yok artık’ tepkisi ile karşıladı. Peki, Hande Erçel’in sevgilisi var mı? Hande Erçel yeni bir aşka mı yelken açtı? Hande Erçel’in yeni sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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30 Mar 2022 - 13:18 - Magazin

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