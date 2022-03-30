Hande Erçel’den Hadise’ye Tokat Gibi Darbe! Kerem Bürsin’i Unutur Unutmaz; Hadise’nin Eski Aşkıyla… “Yok Artık”
Geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin ile yollarını ayıran ünlü oyuncu Hande Erçel’den herkesi şoke edecek bir fotoğraf geldi. Meslektaşlarının biriyle geçtiğimiz gün oldukça samimi görüntülenen Hande Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilirken; o görüntüde yer alan ismin eski sevgilisi ile Hande Erçel arasındaki ilişki de herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin ile yollarını ayıran ünlü oyuncu Hande Erçel’den herkesi şoke edecek bir fotoğraf geldi. Meslektaşlarının biriyle geçtiğimiz gün oldukça samimi görüntülenen Hande Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilirken; o görüntüde yer alan ismin eski sevgilisi ile Hande Erçel arasındaki ilişki de herkesi şaşırttı. Öte yandan o ismi görenlerin şaşkınlığı son bulmazken; pek çok sosyal medya kullanıcısı haberi, ‘Yok artık’ tepkisi ile karşıladı. Peki, Hande Erçel’in sevgilisi var mı? Hande Erçel yeni bir aşka mı yelken açtı? Hande Erçel’in yeni sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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30 Mar 2022 - 13:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.