- 09 Nis 2022 - 05:33

Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu Karşı Karşıya Geldi! Kavganın Perde Arkası Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Dalga Geçti!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Mert Öcal, gündemi sallamaya devam ediyor. Survivor All Star’a katılmadan hemen önce Survivor Panorama masasında olan Mert Öcal, Hakan Hatipoğlu’yla o dönemde yakınlaşmıştı. Hakan Hatipoğlu’yla neden kavga ettiği ise gündeme bomba gibi düştü. İkilinin kardeşten öte oldukları bilinirken; kanlı bıçaklı olmaları şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da hem kavgalarıyla hem de aşklarıyla çok konuşulan Mert Öcal, dengeleri değiştirmişti. Hayatında başka bir kadın varken Sude Burcu’yla anılan Mert Öcal, bunları yalanlamamıştı. Hakan Hatipoğlu ise Panorama üzerinden Mert Öcal’ın ilişkisi hakkında ağır yorumlarda bulunmuştu fakat ikilinin dostluğunu bitiren tek şey bu olmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Nis 2022 - 05:33 Ankara- Yaşam

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