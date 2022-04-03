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03 Nis 2022 - 22:21

Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu’nun Kavga Sebebi Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Aşkıyla Dalga Geçti!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Mert Öcal, gündemi sallamaya devam ediyor. Survivor All Star’a katılmadan hemen önce Survivor Panorama masasında olan Mert Öcal, Hakan Hatipoğlu’yla o dönemde yakınlaşmıştı. Hakan Hatipoğlu’yla neden kavga ettiği ise gündeme bomba gibi düştü. İkilinin kardeşten öte oldukları bilinirken; kanlı bıçaklı olmaları şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…