- 03 Nis 2022 - 22:21

Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu’nun Kavga Sebebi Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Aşkıyla Dalga Geçti!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Mert Öcal, gündemi sallamaya devam ediyor. Survivor All Star’a katılmadan hemen önce Survivor Panorama masasında olan Mert Öcal, Hakan Hatipoğlu’yla o dönemde yakınlaşmıştı. Hakan Hatipoğlu’yla neden kavga ettiği ise gündeme bomba gibi düştü. İkilinin kardeşten öte oldukları bilinirken; kanlı bıçaklı olmaları şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da hem kavgalarıyla hem de aşklarıyla çok konuşulan Mert Öcal, dengeleri değiştirmişti. Hayatında başka bir kadın varken Sude Burcu’yla anılan Mert Öcal, bunları yalanlamamıştı. Hakan Hatipoğlu ise Panorama üzerinden Mert Öcal’ın ilişkisi hakkında ağır yorumlarda bulunmuştu fakat ikilinin dostluğunu bitiren tek şey bu olmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Nis 2022 - 22:21 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem… mask
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem…
Survivor 68. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Barış Oldu! Survivor 3 Nisan 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 68. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasına Giden İsim Barış Oldu! Survivor 3 Nisan 2022 Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Yarışmasında Çok Ağır Küfür! Acun Ilıcalı’nın Adamının Gözünün İçine Baka Baka… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Çok Ağır Küfür! Acun Ilıcalı’nın Adamının Gözünün İçine Baka Baka… Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Survivor Nisa Bölükbaşı Ortalığı Darmaduman Etti, Yaktı Yıktı! "Yazık Sana" Acun Ilıcalı'ya Bile Rest Çekti! Tüm Ekibi Yok Saydı... mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Ortalığı Darmaduman Etti, Yaktı Yıktı! "Yazık Sana" Acun Ilıcalı'ya Bile Rest Çekti! Tüm Ekibi Yok Saydı...
Survivor Yasin'e Hayatının Piyangosu! Acun Ilıcalı Sonunda Elinden Tuttu... Artık "Yasin Bey" Diyeceksiniz! "Para, Para, Para..." mask
Survivor Yasin'e Hayatının Piyangosu! Acun Ilıcalı Sonunda Elinden Tuttu... Artık "Yasin Bey" Diyeceksiniz! "Para, Para, Para..."
Acun Ilıcalı İtirafıyla Yeri Göğü Salladı! Tüm Yarışmacılara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı! Arjantin-Brezilya, Boston-Lakers maçları..."Vay Be Acun" Dedirtti! mask
Acun Ilıcalı İtirafıyla Yeri Göğü Salladı! Tüm Yarışmacılara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı! Arjantin-Brezilya, Boston-Lakers maçları..."Vay Be Acun" Dedirtti!
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin” mask
Survivor’dan Elenen Berna Dantelli Braletiyle Nefesleri Kesti! “Hiç Giyinmeseydin” Sınırları Aştı; Her Yerini Kanıtladı! “Sen Neymişsin”
Survivor O Gerçekler İfşa Oldu! "Yokluk Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı... mask
Survivor O Gerçekler İfşa Oldu! "Yokluk Adasına Batuhan ve Gizem Gidiyor" Dominik'te Ortalık Resmen Alev Alev Yandı...
Survivor'da Elenecek İsim Belli Oldu! İnanılması Güç İsim Gidiyor, Milyonlar Donakalacak! Bu Hafta Kim Veda Edecek? İşte Survivor'a Veda Edecek O İsim... mask
Survivor'da Elenecek İsim Belli Oldu! İnanılması Güç İsim Gidiyor, Milyonlar Donakalacak! Bu Hafta Kim Veda Edecek? İşte Survivor'a Veda Edecek O İsim...
Survivor'da Nisa Bölükbaşı Delirdi! Ada Öyle Bir Karıştı ki; Yağmur Banda Az Kalsın İptal Oluyordu... Survivor Survivor Olalı Böyle Bir Şeye Şahit Olmadı! mask
Survivor'da Nisa Bölükbaşı Delirdi! Ada Öyle Bir Karıştı ki; Yağmur Banda Az Kalsın İptal Oluyordu... Survivor Survivor Olalı Böyle Bir Şeye Şahit Olmadı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tarım Kredi Market ve TMO Market Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin… mask
Tarım Kredi Market ve TMO Market Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
59’luk Seda Sayan Nefesleri Kesti! Oğlundan Üç Yaş Büyük Yeni Aşkından Sonra Çok Değişti! Minileri Çekti; Alev Alev Yaktı… mask
59’luk Seda Sayan Nefesleri Kesti! Oğlundan Üç Yaş Büyük Yeni Aşkından Sonra Çok Değişti! Minileri Çekti; Alev Alev Yaktı…
Hande Erçel’in Açık Seçik Fotoğrafının Altından Servet Çıktı! Bir Tek Tişörte Ödediği Para… “Ben 3 Gündür 20 Lirayla…” Tam Tamına... mask
Hande Erçel’in Açık Seçik Fotoğrafının Altından Servet Çıktı! Bir Tek Tişörte Ödediği Para… “Ben 3 Gündür 20 Lirayla…” Tam Tamına...
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Bu Kez Rıfat’la Hikayeleri Bambaşka Olacak; Senarist İmzayı Attı! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… mask
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Bu Kez Rıfat’la Hikayeleri Bambaşka Olacak; Senarist İmzayı Attı! Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem… mask
Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Dağıldı! Artık Üç Gruptan Oluşacaklar; Ayşe Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Nisa, Batuhan, Adem…
En Sinsi Burçlar Hangisidir? İşte Herkesin Arkasında İş Çeviren O Burçlar… mask
En Sinsi Burçlar Hangisidir? İşte Herkesin Arkasında İş Çeviren O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status