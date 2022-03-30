Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Mar 2022 - 14:24

Ebru Gündeş’in Yeni Aşkı Evli Çıktı! Canlı Yayında Her Şey Deşifre Edildi; Ortalık Yıkıldı! Eteğindeki Taşları Döktü; “Evli, Çocuklu, Fakir…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in yeni aşkı milyonları şok içerisinde bıraktı. Canlı yayında her şey deşifre olurken; Gündeş’in evli bir adamla birlikte olduğu ortaya çıktı. Bircan Bali Söylemezsem Olmaz programında eteğindeki taşları döktü, adamın evli çocuklu ve fakir olması şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…