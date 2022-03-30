Ebru Gündeş’in Yeni Aşkı Evli Çıktı! Canlı Yayında Her Şey Deşifre Edildi; Ortalık Yıkıldı! Eteğindeki Taşları Döktü; “Evli, Çocuklu, Fakir…”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in yeni aşkı milyonları şok içerisinde bıraktı. Canlı yayında her şey deşifre olurken; Gündeş’in evli bir adamla birlikte olduğu ortaya çıktı. Bircan Bali Söylemezsem Olmaz programında eteğindeki taşları döktü, adamın evli çocuklu ve fakir olması şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yaz olaylı bir şekilde eski eşi Rezza Zarab’tan ayrılan Ebru Gündeş, hayranlarını şok etmişti. Ebru Gündeş boşanması hakkında herhangi bir açıklama yapmazken; şimdi ise yeni aşkı ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.