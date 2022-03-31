- 31 Mar 2022 - 00:15

Survivor’dan Elenen İsmim Belli Oldu! Hikmet Mi, Evrim Mi, Yasin Mi, Gökhan Mı? Acun Valizini Eline Sıkıştırdı; İşte Elenip Gidecek O İsim! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim gündeme bomba gibi düştü. Bu akşam ekranlara gelecek olan konseyle birlikte ortaya çıkacak olan eleme adayının ifşa edilmesi ağızları açık bıraktı. Acun Ilıcalı’nın valizi eline sıkıştırdığı ve “Hadi bay bay” dediği gündeme gelirken; bu ismin Hikmet mi, Evrim mi olduğu merak konusu oldu! Peki, hangi isim yarışmadan ayrılıyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor’da son iki eleme adayı da ortaya çıkmıştı. Hikmet ve Evrim’den hemen sonra Gökhan ve Yasin’de potaya giden isimler olmuştu. Bu akşam bu dörtlüden birisi ekranlara veda edecekti ama ifşalar kimin veda ettiğini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor'da Bugün Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Gökhan Mi Gitti?

29 Mart 2022 Salı günü Survivor'da yapılan son dokunulmazlık oyunu ile 30 Mart çarşamba günü elenecek ve adaya veda edecek dört isim belirlendi. Bugün yapılacak sms oylaması sıralamasına göre adaya veda edecek isim belli olacak.

Adaya veda Edecek İsimler: Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Gökhan Mi Gitti?

İŞTE VEDA EDEN İSİM: YASİN ELENDİ

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31 Mar 2022 - 00:15 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All-Star 64. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Kim Elendi Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Gökhan Mi Gitti? Survivor 30 Mart 2022 64. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
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