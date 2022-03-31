Survivor’dan Elenen İsmim Belli Oldu! Hikmet Mi, Evrim Mi, Yasin Mi, Gökhan Mı? Acun Valizini Eline Sıkıştırdı; İşte Elenip Gidecek O İsim! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor’da son iki eleme adayı da ortaya çıkmıştı. Hikmet ve Evrim’den hemen sonra Gökhan ve Yasin’de potaya giden isimler olmuştu. Bu akşam bu dörtlüden birisi ekranlara veda edecekti ama ifşalar kimin veda ettiğini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor'da Bugün Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Gökhan Mi Gitti?

29 Mart 2022 Salı günü Survivor'da yapılan son dokunulmazlık oyunu ile 30 Mart çarşamba günü elenecek ve adaya veda edecek dört isim belirlendi. Bugün yapılacak sms oylaması sıralamasına göre adaya veda edecek isim belli olacak.

Adaya veda Edecek İsimler: Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Gökhan Mi Gitti?

İŞTE VEDA EDEN İSİM: YASİN ELENDİ

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