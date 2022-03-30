Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Mar 2022 - 14:53

Survivor’dan Elenen İsmin İfşası Göbek Attırdı! Hikmet Mi, Evrim Mi? Acun Valizini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Bay Bay” Dedi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim gündeme bomba gibi düştü. Bu akşam ekranlara gelecek olan konseyle birlikte ortaya çıkacak olan eleme adayının ifşa edilmesi ağızları açık bıraktı. Acun Ilıcalı’nın valizi eline sıkıştırdığı ve “Hadi bay bay” dediği gündeme gelirken; bu ismin Hikmet mi, Evrim mi olduğu merak konusu oldu! Peki, hangi isim yarışmadan ayrılıyor?