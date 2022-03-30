- 30 Mar 2022 - 14:53 G: 30 Mar 2022 - 15:00

Survivor’dan Elenen İsmin İfşası Göbek Attırdı! Hikmet Mi, Evrim Mi? Acun Valizini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Bay Bay” Dedi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim gündeme bomba gibi düştü. Bu akşam ekranlara gelecek olan konseyle birlikte ortaya çıkacak olan eleme adayının ifşa edilmesi ağızları açık bıraktı. Acun Ilıcalı’nın valizi eline sıkıştırdığı ve “Hadi bay bay” dediği gündeme gelirken; bu ismin Hikmet mi, Evrim mi olduğu merak konusu oldu! Peki, hangi isim yarışmadan ayrılıyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor’da son iki eleme adayı da ortaya çıkmıştı. Hikmet ve Evrim’den hemen sonra Gökhan ve Yasin’de potaya giden isimler olmuştu. Bu akşam bu dörtlüden birisi ekranlara veda edecekti ama ifşalar kimin veda ettiğini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Mar 2022 - 14:53 Ankara- Yaşam

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