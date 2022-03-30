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30 Mar 2022 - 15:21

Gönül Dağı Dizisine Tepkiler Gırla Geliyor! Veysel’e Kapı Gözüktü; Yolun Sonuna Geldi! “Bu Kadar Bölüm Boşuna Mı İzledik?” Büyük Kayıp…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisi bu kez tebrikle değil, tepkiyle gündeme geldi! Veysel karakteri herkes tarafından çok sevilirken; o isim tarafından sürekli kapının gösterilmesi sinirleri zıplattı. Yakın zamanda diziden çıkacağı da gündeme gelince; “Bu kadar bölüm boşuna mı izledik?” yorumları yapıldı! İşte seyircilerin büyük kayıp olarak gördüğü o olay…