- 30 Mar 2022 - 15:21

Gönül Dağı Dizisine Tepkiler Gırla Geliyor! Veysel’e Kapı Gözüktü; Yolun Sonuna Geldi! “Bu Kadar Bölüm Boşuna Mı İzledik?” Büyük Kayıp…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisi bu kez tebrikle değil, tepkiyle gündeme geldi! Veysel karakteri herkes tarafından çok sevilirken; o isim tarafından sürekli kapının gösterilmesi sinirleri zıplattı. Yakın zamanda diziden çıkacağı da gündeme gelince; “Bu kadar bölüm boşuna mı izledik?” yorumları yapıldı! İşte seyircilerin büyük kayıp olarak gördüğü o olay…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamlarının şampiyonu olmayı her bölümde başarıyor. Taner ve kuzenlerini konu alan Gönül Dağı dizisi, aslında her bir oyuncuyu başrol olarak yer alıyor. Hal böyle olunca yan rollerde oyuncular bile seyirci için başrol oluyor. Dizide Veysel karakteri de seyircinin kalbinde tahta sahip olmuş birisi ama son yaşanan olay seyirciyi yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Mar 2022 - 15:21 Ankara- Yaşam

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