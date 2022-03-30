- 30 Mar 2022 - 15:25 G: 30 Mar 2022 - 15:29

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yumruk Yumruğa Kavga! Seyircilerin Kanı Dondu; İbrahim Çelikkol İlk Kez Açıkladı! Meğer…

İki sezondur sette çıkan tartışmalar ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinden yine bir set kavgası haberi geldi. Bu kez İbrahim Çelikkol’un dikkat çekici açıklamalarıyla ortaya çıkan set kavgası, Bir Zamanlar Çukurova dizisi izleyicisinin tepkisine yol açtı. İşte İbrahim Çelikkol ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

İki sezondur sette çıkan tartışmalar ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinden yine bir set kavgası haberi geldi. Bu kez İbrahim Çelikkol’un dikkat çekici açıklamalarıyla ortaya çıkan set kavgası, Bir Zamanlar Çukurova dizisi izleyicisinin tepkisine yol açtı. Öte yandan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’un sette tartıştığı iddia edilen o isim, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi setinde neler oluyor? İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Mar 2022 - 15:25 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisine Tepkiler Gırla Geliyor! Veysel’e Kapı Gözüktü; Yolun Sonuna Geldi! “Bu Kadar Bölüm Boşuna Mı İzledik?” Büyük Kayıp… mask
Gönül Dağı Dizisine Tepkiler Gırla Geliyor! Veysel’e Kapı Gözüktü; Yolun Sonuna Geldi! “Bu Kadar Bölüm Boşuna Mı İzledik?” Büyük Kayıp…
Survivor’dan Elenen İsmin İfşası Göbek Attırdı! Hikmet Mi, Evrim Mi? Acun Valizini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Bay Bay” Dedi! Neler Oluyor? mask
Survivor’dan Elenen İsmin İfşası Göbek Attırdı! Hikmet Mi, Evrim Mi? Acun Valizini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Bay Bay” Dedi! Neler Oluyor?
Ebru Gündeş’in Yeni Aşkı Evli Çıktı! Canlı Yayında Her Şey Deşifre Edildi; Ortalık Yıkıldı! Eteğindeki Taşları Döktü; “Evli, Çocuklu, Fakir…” mask
Ebru Gündeş’in Yeni Aşkı Evli Çıktı! Canlı Yayında Her Şey Deşifre Edildi; Ortalık Yıkıldı! Eteğindeki Taşları Döktü; “Evli, Çocuklu, Fakir…”
Hande Erçel’den Hadise’ye Tokat Gibi Darbe! Kerem Bürsin’i Unutur Unutmaz; Hadise’nin Eski Aşkıyla… “Yok Artık” mask
Hande Erçel’den Hadise’ye Tokat Gibi Darbe! Kerem Bürsin’i Unutur Unutmaz; Hadise’nin Eski Aşkıyla… “Yok Artık”
Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Evimize Zor Ekmek Götürüyoruz” Zehir Zemberek Yorumlar Arka Arkaya… mask
Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Evimize Zor Ekmek Götürüyoruz” Zehir Zemberek Yorumlar Arka Arkaya…
Survivor Nisa ve Ogeday Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Birbirlerine Neden Uzak Durdukları Ortaya Çıktı! Dışarıdan Ceza Mı Aldılar? Meğer… mask
Survivor Nisa ve Ogeday Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Birbirlerine Neden Uzak Durdukları Ortaya Çıktı! Dışarıdan Ceza Mı Aldılar? Meğer…
Müge Anlı’dan Avukat Rahmi Özkan’ın Kazandığı Para Ortaya Çıktı! Resmen Para Basıyor; Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! Balya Balya… mask
Müge Anlı’dan Avukat Rahmi Özkan’ın Kazandığı Para Ortaya Çıktı! Resmen Para Basıyor; Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! Balya Balya…
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Hüsnü Çoban Bacaklarını Kıracak!” Transparan Elbisesiyle Akılları Başlardan Götürdü!  mask
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Hüsnü Çoban Bacaklarını Kıracak!” Transparan Elbisesiyle Akılları Başlardan Götürdü! 
Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor?
Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Pozlar! Oğuzhan Koç Delirmesinde Ne Yapsın! Üzerine Yapışan Minicik Kıyafetiyle… “Pes Artık!” mask
Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Pozlar! Oğuzhan Koç Delirmesinde Ne Yapsın! Üzerine Yapışan Minicik Kıyafetiyle… “Pes Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gönül Dağı Dizisine Tepkiler Gırla Geliyor! Veysel’e Kapı Gözüktü; Yolun Sonuna Geldi! “Bu Kadar Bölüm Boşuna Mı İzledik?” Büyük Kayıp… mask
Gönül Dağı Dizisine Tepkiler Gırla Geliyor! Veysel’e Kapı Gözüktü; Yolun Sonuna Geldi! “Bu Kadar Bölüm Boşuna Mı İzledik?” Büyük Kayıp…
Survivor’dan Elenen İsmin İfşası Göbek Attırdı! Hikmet Mi, Evrim Mi? Acun Valizini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Bay Bay” Dedi! Neler Oluyor? mask
Survivor’dan Elenen İsmin İfşası Göbek Attırdı! Hikmet Mi, Evrim Mi? Acun Valizini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Bay Bay” Dedi! Neler Oluyor?
Ebru Gündeş’in Yeni Aşkı Evli Çıktı! Canlı Yayında Her Şey Deşifre Edildi; Ortalık Yıkıldı! Eteğindeki Taşları Döktü; “Evli, Çocuklu, Fakir…” mask
Ebru Gündeş’in Yeni Aşkı Evli Çıktı! Canlı Yayında Her Şey Deşifre Edildi; Ortalık Yıkıldı! Eteğindeki Taşları Döktü; “Evli, Çocuklu, Fakir…”
Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu’nun Neden Kavga Ettikleri Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Aşkıyla Dalga Geçti!” mask
Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu’nun Neden Kavga Ettikleri Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Aşkıyla Dalga Geçti!”
Hande Erçel’den Hadise’ye Tokat Gibi Darbe! Kerem Bürsin’i Unutur Unutmaz; Hadise’nin Eski Aşkıyla… “Yok Artık” mask
Hande Erçel’den Hadise’ye Tokat Gibi Darbe! Kerem Bürsin’i Unutur Unutmaz; Hadise’nin Eski Aşkıyla… “Yok Artık”
Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Evimize Zor Ekmek Götürüyoruz” Zehir Zemberek Yorumlar Arka Arkaya… mask
Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Evimize Zor Ekmek Götürüyoruz” Zehir Zemberek Yorumlar Arka Arkaya…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status