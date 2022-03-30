Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yumruk Yumruğa Kavga! Seyircilerin Kanı Dondu; İbrahim Çelikkol İlk Kez Açıkladı! Meğer…

İki sezondur sette çıkan tartışmalar ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinden yine bir set kavgası haberi geldi. Bu kez İbrahim Çelikkol’un dikkat çekici açıklamalarıyla ortaya çıkan set kavgası, Bir Zamanlar Çukurova dizisi izleyicisinin tepkisine yol açtı. Öte yandan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’un sette tartıştığı iddia edilen o isim, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi setinde neler oluyor? İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…

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