Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yumruk Yumruğa Kavga! Seyircilerin Kanı Dondu; İbrahim Çelikkol İlk Kez Açıkladı! Meğer…
İki sezondur sette çıkan tartışmalar ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinden yine bir set kavgası haberi geldi. Bu kez İbrahim Çelikkol’un dikkat çekici açıklamalarıyla ortaya çıkan set kavgası, Bir Zamanlar Çukurova dizisi izleyicisinin tepkisine yol açtı. İşte İbrahim Çelikkol ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
İki sezondur sette çıkan tartışmalar ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinden yine bir set kavgası haberi geldi. Bu kez İbrahim Çelikkol’un dikkat çekici açıklamalarıyla ortaya çıkan set kavgası, Bir Zamanlar Çukurova dizisi izleyicisinin tepkisine yol açtı. Öte yandan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’un sette tartıştığı iddia edilen o isim, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi setinde neler oluyor? İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…
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30 Mar 2022 - 15:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.