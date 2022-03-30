Camdaki Kız Dizisinde Feride’yi Canından Götürecek Sır Ortaya Çıktı! Nalan Şimdi Hapı Yuttu; Ortalık Karıştı! Konak Ayağa Kalkacak!
Camdaki Kız dizisi, seyircisine bu hafta büyük bir sürpriz hazırlarken; dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan detay ise, akıllarda pek çok soru işaretini bırakmayı başardı! İşte Camdaki Kız dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yeni bölümü öncesi nefesleri adeta tutturan Camdaki Kız dizisi, yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile herkesi adeta şoke etti. Hayri ile Nalan’ın arasındaki yakınlaşmanın giderek görünür hale geldiği Camdaki Kız dizisi, seyircisine bu hafta büyük bir sürpriz hazırlarken; dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan detay ise, akıllarda pek çok soru işaretini bırakmayı başardı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı m? İşte, detaylar…
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30 Mar 2022 - 15:28 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.