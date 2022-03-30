- 30 Mar 2022 - 20:30

Camdaki Kız Dizisinde Feride’yi Ölüme Götürecek Sır Ortaya Çıktı! Nalan Şimdi Hapı Yuttu; Ortalık Karıştı! Konak Ayağa Kalkacak!

Camdaki Kız dizisi, seyircisine bu hafta büyük bir sürpriz hazırlarken; dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan detay ise, akıllarda pek çok soru işaretini bırakmayı başardı! İşte Camdaki Kız dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yeni bölümü öncesi nefesleri adeta tutturan Camdaki Kız dizisi, yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile herkesi adeta şoke etti. Hayri ile Nalan’ın arasındaki yakınlaşmanın giderek görünür hale geldiği Camdaki Kız dizisi, seyircisine bu hafta büyük bir sürpriz hazırlarken; dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan detay ise, akıllarda pek çok soru işaretini bırakmayı başardı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı m? İşte, detaylar…

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30 Mar 2022 - 20:30 - Dizi Haberleri

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