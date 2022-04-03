Ankara’da Akaryakıt Pompa Fiyatları Düştü! Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! 3 Nisan Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Büyükşehirlerde oldukça indirimli fiyattan satılmaya başlanana akaryakıt fiyatlarına gelen indirim Ankara’da da tabelalara yansıdı. Bunun yanı sıra brent petrol fiyatlarının giderek düşüşe geçmesi ise, yeni bir indirimin daha habercisi olarak değerlendirildi. İşte Ankara'da var olan güncel tabela fiyatları...
Dur durak bilmeden yukarı yönlü bir artışa başlayan akaryakıt fiyatları, şaşırtıcı bir biçimde bugün indirime girdi. Büyükşehirlerde oldukça indirimli fiyattan satılmaya başlanana akaryakıt fiyatlarına gelen indirim Ankara’da da tabelalara yansıdı. Bunun yanı sıra brent petrol fiyatlarının giderek düşüşe geçmesi ise, yeni bir indirimin daha habercisi olarak değerlendirildi. Peki, Ankara’da akaryakıt fiyatları ne kadar? 3 Nisan benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar…
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03 Nis 2022 - 22:25 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.