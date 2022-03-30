- 30 Mar 2022 - 21:09

Ankara’da Akaryakıt Pompa Fiyatları Düştü! Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! 30 Mart Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Büyükşehirlerde oldukça indirimli fiyattan satılmaya başlanana akaryakıt fiyatlarına gelen indirim Ankara’da da tabelalara yansıdı. Bunun yanı sıra brent petrol fiyatlarının giderek düşüşe geçmesi ise, yeni bir indirimin daha habercisi olarak değerlendirildi. İşte Ankara'da var olan güncel tabela fiyatları...

Dur durak bilmeden yukarı yönlü bir artışa başlayan akaryakıt fiyatları, şaşırtıcı bir biçimde bugün indirime girdi. Büyükşehirlerde oldukça indirimli fiyattan satılmaya başlanana akaryakıt fiyatlarına gelen indirim Ankara’da da tabelalara yansıdı. Bunun yanı sıra brent petrol fiyatlarının giderek düşüşe geçmesi ise, yeni bir indirimin daha habercisi olarak değerlendirildi. Peki, Ankara’da akaryakıt fiyatları ne kadar? 30 Mart benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar…

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30 Mar 2022 - 21:09 - Yaşam

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