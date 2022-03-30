Gönül Dağı Dizisinin Meryem’e Büyük Taciz! Bu Kez Çok Sert Konuştu! 50 Yaşındaki Adam Bile… “Yok Artık” Sosyal Medya Kaynıyor!

Gerçek bir Anadolu masalı sunmasından samimi bir aile hikayesi içermesine kadar ekranların en çok sevilen yapımları arasındaki yerini kısa süre içerisinde alan Gönül Dağı dizisi, bu hafta yeni bir kriz ile karşı karşıya kaldı. Gözleri açıldıktan sonra Rıfat’a kötü davranan Meryem’in tavırlarını kendi sosyal medya hesaplarından eleştiren Gönül Dağı izleyicileri, hiç beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Meryem’i Sevilay Gültekin’e ne oldu? Gönül Dağı dizisinin Meryem’i Sevilay Gültekin neden isyan etti? İşte, detaylar…

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