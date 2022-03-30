Gönül Dağı Dizisinin Meryem’e Büyük Taciz! Bu Kez Çok Sert Konuştu! 50 Yaşındaki Adam Bile… “Yok Artık” Sosyal Medya Kaynıyor!
Gerçek bir Anadolu masalı sunmasından samimi bir aile hikayesi içermesine kadar ekranların en çok sevilen yapımları arasındaki yerini kısa süre içerisinde alan Gönül Dağı dizisi, bu hafta yeni bir kriz ile karşı karşıya kaldı. İşte Gönül Dağı dizisi ile ilgili merak edilen son gelişmeler...
Gerçek bir Anadolu masalı sunmasından samimi bir aile hikayesi içermesine kadar ekranların en çok sevilen yapımları arasındaki yerini kısa süre içerisinde alan Gönül Dağı dizisi, bu hafta yeni bir kriz ile karşı karşıya kaldı. Gözleri açıldıktan sonra Rıfat’a kötü davranan Meryem’in tavırlarını kendi sosyal medya hesaplarından eleştiren Gönül Dağı izleyicileri, hiç beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Meryem’i Sevilay Gültekin’e ne oldu? Gönül Dağı dizisinin Meryem’i Sevilay Gültekin neden isyan etti? İşte, detaylar…
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30 Mar 2022 - 15:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.