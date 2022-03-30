- 30 Mar 2022 - 15:34 G: 30 Mar 2022 - 15:40

Gönül Dağı Dizisinin Meryem’e Büyük Taciz! Bu Kez Çok Sert Konuştu! 50 Yaşındaki Adam Bile… “Yok Artık” Sosyal Medya Kaynıyor!

Gerçek bir Anadolu masalı sunmasından samimi bir aile hikayesi içermesine kadar ekranların en çok sevilen yapımları arasındaki yerini kısa süre içerisinde alan Gönül Dağı dizisi, bu hafta yeni bir kriz ile karşı karşıya kaldı. İşte Gönül Dağı dizisi ile ilgili merak edilen son gelişmeler...

Gerçek bir Anadolu masalı sunmasından samimi bir aile hikayesi içermesine kadar ekranların en çok sevilen yapımları arasındaki yerini kısa süre içerisinde alan Gönül Dağı dizisi, bu hafta yeni bir kriz ile karşı karşıya kaldı. Gözleri açıldıktan sonra Rıfat’a kötü davranan Meryem’in tavırlarını kendi sosyal medya hesaplarından eleştiren Gönül Dağı izleyicileri, hiç beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Meryem’i Sevilay Gültekin’e ne oldu? Gönül Dağı dizisinin Meryem’i Sevilay Gültekin neden isyan etti? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Mar 2022 - 15:34 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yumruk Yumruğa Kavga! Seyircilerin Kanı Dondu; İbrahim Çelikkol İlk Kez Açıkladı! Meğer… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yumruk Yumruğa Kavga! Seyircilerin Kanı Dondu; İbrahim Çelikkol İlk Kez Açıkladı! Meğer…
Gönül Dağı Dizisine Tepkiler Gırla Geliyor! Veysel’e Kapı Gözüktü; Yolun Sonuna Geldi! “Bu Kadar Bölüm Boşuna Mı İzledik?” Büyük Kayıp… mask
Gönül Dağı Dizisine Tepkiler Gırla Geliyor! Veysel’e Kapı Gözüktü; Yolun Sonuna Geldi! “Bu Kadar Bölüm Boşuna Mı İzledik?” Büyük Kayıp…
Survivor’dan Elenen İsmin İfşası Göbek Attırdı! Hikmet Mi, Evrim Mi? Acun Valizini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Bay Bay” Dedi! Neler Oluyor? mask
Survivor’dan Elenen İsmin İfşası Göbek Attırdı! Hikmet Mi, Evrim Mi? Acun Valizini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Bay Bay” Dedi! Neler Oluyor?
Ebru Gündeş’in Yeni Aşkı Evli Çıktı! Canlı Yayında Her Şey Deşifre Edildi; Ortalık Yıkıldı! Eteğindeki Taşları Döktü; “Evli, Çocuklu, Fakir…” mask
Ebru Gündeş’in Yeni Aşkı Evli Çıktı! Canlı Yayında Her Şey Deşifre Edildi; Ortalık Yıkıldı! Eteğindeki Taşları Döktü; “Evli, Çocuklu, Fakir…”
Hande Erçel’den Hadise’ye Tokat Gibi Darbe! Kerem Bürsin’i Unutur Unutmaz; Hadise’nin Eski Aşkıyla… “Yok Artık” mask
Hande Erçel’den Hadise’ye Tokat Gibi Darbe! Kerem Bürsin’i Unutur Unutmaz; Hadise’nin Eski Aşkıyla… “Yok Artık”
Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Evimize Zor Ekmek Götürüyoruz” Zehir Zemberek Yorumlar Arka Arkaya… mask
Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! “Evimize Zor Ekmek Götürüyoruz” Zehir Zemberek Yorumlar Arka Arkaya…
Survivor Nisa ve Ogeday Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Birbirlerine Neden Uzak Durdukları Ortaya Çıktı! Dışarıdan Ceza Mı Aldılar? Meğer… mask
Survivor Nisa ve Ogeday Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Birbirlerine Neden Uzak Durdukları Ortaya Çıktı! Dışarıdan Ceza Mı Aldılar? Meğer…
Müge Anlı’dan Avukat Rahmi Özkan’ın Kazandığı Para Ortaya Çıktı! Resmen Para Basıyor; Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! Balya Balya… mask
Müge Anlı’dan Avukat Rahmi Özkan’ın Kazandığı Para Ortaya Çıktı! Resmen Para Basıyor; Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! Balya Balya…
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Hüsnü Çoban Bacaklarını Kıracak!” Transparan Elbisesiyle Akılları Başlardan Götürdü!  mask
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Hüsnü Çoban Bacaklarını Kıracak!” Transparan Elbisesiyle Akılları Başlardan Götürdü! 
Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe Twitter’de 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Acun Medya’ya Söylenmedik Söz Kalmadı! Darbeler Arka Arkaya… Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Akaryakıt Fiyatları Dibe Çekildi! Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! 30 Mart Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu? mask
Ankara’da Akaryakıt Fiyatları Dibe Çekildi! Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! 30 Mart Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Camdaki Kız Dizisinde Feride’yi Canından Götürecek Sır Ortaya Çıktı! Nalan Şimdi Hapı Yuttu; Ortalık Karıştı! Konak Ayağa Kalkacak! mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride’yi Canından Götürecek Sır Ortaya Çıktı! Nalan Şimdi Hapı Yuttu; Ortalık Karıştı! Konak Ayağa Kalkacak!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yumruk Yumruğa Kavga! Seyircilerin Kanı Dondu; İbrahim Çelikkol İlk Kez Açıkladı! Meğer… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yumruk Yumruğa Kavga! Seyircilerin Kanı Dondu; İbrahim Çelikkol İlk Kez Açıkladı! Meğer…
Gönül Dağı Dizisine Tepkiler Gırla Geliyor! Veysel’e Kapı Gözüktü; Yolun Sonuna Geldi! “Bu Kadar Bölüm Boşuna Mı İzledik?” Büyük Kayıp… mask
Gönül Dağı Dizisine Tepkiler Gırla Geliyor! Veysel’e Kapı Gözüktü; Yolun Sonuna Geldi! “Bu Kadar Bölüm Boşuna Mı İzledik?” Büyük Kayıp…
Survivor’dan Elenen İsmin İfşası Göbek Attırdı! Hikmet Mi, Evrim Mi? Acun Valizini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Bay Bay” Dedi! Neler Oluyor? mask
Survivor’dan Elenen İsmin İfşası Göbek Attırdı! Hikmet Mi, Evrim Mi? Acun Valizini Eline Sıkıştırdı; “Hadi Bay Bay” Dedi! Neler Oluyor?
Ebru Gündeş’in Yeni Aşkı Evli Çıktı! Canlı Yayında Her Şey Deşifre Edildi; Ortalık Yıkıldı! Eteğindeki Taşları Döktü; “Evli, Çocuklu, Fakir…” mask
Ebru Gündeş’in Yeni Aşkı Evli Çıktı! Canlı Yayında Her Şey Deşifre Edildi; Ortalık Yıkıldı! Eteğindeki Taşları Döktü; “Evli, Çocuklu, Fakir…”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status