Survivor Berna Gemileri Yaktı! Gönüllüler Takımının Foyasını Tek Tek Ortaya Çıkardı; O İsimlerin Defterini Kapattı! En Yakınım Dediğini Bile…

Acun Medya tarafında ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Berna Keklikler hayranlarını derinden üzmüştü. Ada yaşantısında Sude, Seda, ve Yağmur’a yakın olduğu için seyirciler tarafından çok hoş karşılanmayan Berna Keklikler öyle açıklamalarda bulundu ki, Gönüllüler takımının resmen foyasını ortaya çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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