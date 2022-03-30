Survivor Berna Gemileri Yaktı! Gönüllüler Takımının Foyasını Tek Tek Ortaya Çıkardı; O İsimlerin Defterini Kapattı! En Yakınım Dediğini Bile…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalığı karıştıracak sözler elenen isim Berna Keklikler’den geldi. Gemileri yakan Berna Keklikler, Gönüller takımının foyasını ortaya çıkardı. O isimlerin defterini kapatan Berna Keklikler, en yakınım dediği isimleri bile şok içerisinde bırakacak sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafında ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Berna Keklikler hayranlarını derinden üzmüştü. Ada yaşantısında Sude, Seda, ve Yağmur’a yakın olduğu için seyirciler tarafından çok hoş karşılanmayan Berna Keklikler öyle açıklamalarda bulundu ki, Gönüllüler takımının resmen foyasını ortaya çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.