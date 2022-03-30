Seren Serengil Linç Üzerine Linç Yedi! “Senin Yağ Fiyatlarından Haberin Var Mı?” Öyle Bir Şey Dedi Ki, Topa Tutuldu! Canlı Yayında…

BEYAZ TV Ekranlarında yer alan ve Magazin dünyasına adeta yön veren Söylemezsem Olmaz programının uzun süredir yorumculuğunu yapan Seren Serengil, sözleriyle şok etkisi yaratıyor. Her açıklaması ayrı bir olay yaratan Seren Serengil, vatandaş evine ekmeği zor götürürken; öyle bir açıklama yaptı ki, ağızlar yarım metre resmen açık kaldı! Canlı yayında dakikalar içerisinde tepki alan Seren Serengil, asgari ücretli vatandaşı resmen cin atına bindirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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