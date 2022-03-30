- 30 Mar 2022 - 16:39 G: 30 Mar 2022 - 16:42

Seren Serengil Linç Üzerine Linç Yedi! “Senin Yağ Fiyatlarından Haberin Var Mı?” Öyle Bir Şey Dedi Ki, Topa Tutuldu! Canlı Yayında…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, gündeme bomba gibi düştü. Linç üzerine linç yiyen Seren Serengil’e seyirciler, “Senin yağ fiyatlarından haber var mı?” yorumlarında bulunarak tepkilerini gösterdiler. Canlı yayında topa tutulan Seren Serengil, dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

BEYAZ TV Ekranlarında yer alan ve Magazin dünyasına adeta yön veren Söylemezsem Olmaz programının uzun süredir yorumculuğunu yapan Seren Serengil, sözleriyle şok etkisi yaratıyor. Her açıklaması ayrı bir olay yaratan Seren Serengil, vatandaş evine ekmeği zor götürürken; öyle bir açıklama yaptı ki, ağızlar yarım metre resmen açık kaldı! Canlı yayında dakikalar içerisinde tepki alan Seren Serengil, asgari ücretli vatandaşı resmen cin atına bindirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Mar 2022 - 16:39 Ankara- Yaşam

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