Survivor Nisa Bölükbaşı Ortalığı Darmaduman Etti, Yaktı Yıktı! "Yazık Sana" Acun Ilıcalı'ya Bile Rest Çekti! Tüm Ekibi Yok Saydı...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı şok içerisinde bıraktı! Çılgına dönen Nisa Bölükbaşı tüm takım arkadaşlarını karşısına alıp, “İğrenç insanlarsınız” yorumunda bulundu. Takımında bulunan sevgilisine bile resti çeken Bölükbaşı, açtı ağzını yumdu gözünü. Takımı hakkında skandal sözlere yer veren Bölükbaşı, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı Survivor All Star’da kazanan takım Ünlüler olmuştu. Birleşme partisinin detaylarını konuşan iki takımda şok sözlere yer vermişti. Nisa Bölükbaşı ise “İğrenç insanlar” diyerek milyonları şok etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.