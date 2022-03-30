Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Mar 2022 - 16:58

Survivor Nisa En Sonunda Çılgına Döndü! “İğrenç İnsanlarsınız!” Sevgilisine Bile Resti Çekti! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı şok içerisinde bıraktı! Çılgına dönen Nisa Bölükbaşı tüm takım arkadaşlarını karşısına alıp, “İğrenç insanlarsınız” yorumunda bulundu. Takımında bulunan sevgilisine bile resti çeken Bölükbaşı, açtı ağzını yumdu gözünü. Takımı hakkında skandal sözlere yer veren Bölükbaşı, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…