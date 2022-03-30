- 30 Mar 2022 - 17:31 G: 30 Mar 2022 - 17:44

Alişan’dan Üçüncü Çocuk Haberi Geldi! Buse Varol’un Hamile Mi? Hediyeler Gırla Gelmişti! Gülerek Açıkladı, Ortalık Yıkıldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, gündeme bomba gibi düştü. Üçüncü çocuk haberi hakkında açıklama yapan Buse Varol ve Alişan ağızları açık bıraktı. Gülümseyerek açıklamaya yapan Alişan, ortalığın yıkılmasına neden oldu. Peki, Buse Varol hamile mi?

Kısa bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelen çift, kızları Eliz’in doğum gününü tek başlarına kutlamışlardı. Bu durumda boşanma iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Buse Varol ve Alişan’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın barıştırdığı gündeme gelirken; ikili en sonunda el ele görüntülenmiş ve bu iddiaların yalan olduğunu göstermişti. Kısa bir süre önce bebek müjdesi veren çift ağızları açık bırakacak bir hamlede bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Mar 2022 - 17:31 Ankara- Yaşam

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