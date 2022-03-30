Alişan’dan Üçüncü Çocuk Haberi Geldi! Buse Varol’un Hamile Mi? Hediyeler Gırla Gelmişti! Gülerek Açıkladı, Ortalık Yıkıldı!

Kısa bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelen çift, kızları Eliz’in doğum gününü tek başlarına kutlamışlardı. Bu durumda boşanma iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Buse Varol ve Alişan’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın barıştırdığı gündeme gelirken; ikili en sonunda el ele görüntülenmiş ve bu iddiaların yalan olduğunu göstermişti. Kısa bir süre önce bebek müjdesi veren çift ağızları açık bırakacak bir hamlede bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!