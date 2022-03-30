- 30 Mar 2022 - 17:55 G: 30 Mar 2022 - 18:10

Seda Sayan 59 Yaşını Umursamadı; Açıldı Saçıldı! Çocuğu Yaşındaki Aşkından Sonra Transparan Kıyafetleriyle… 18’likleri Çatlattı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan sosyal medyayı salladı! 59 yaşındaki başarılı ses şarkıcısı Seda Sayan, açıldı saçıldı. Dekolteli bir kıyafet giyen Seda Sayan, çocuğu yaşındaki aşkıyla birlikte bambaşka birisi oldu. Adeta aşk sarhoşu olan Seda Sayan, transparan kıyafetleriyle 18’likleri çatlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sabahların Sultanı olarak bilinen Seda Sayan, kısa bir süre önce kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’le aşk yaşadığını resmen açıklamıştı. Sevgililer Günü’nde biricik aşkından evlenme teklifi aldığını açıklayan Seda Sayan şimdide transparan kıyafetleriyle nefesleri kesti.

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30 Mar 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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