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30 Mar 2022 - 20:51

Survivor’da Ünlüler Takımına Geçecek İsimler Ortaya Çıktı! İddialar Şok Etti... Gönüllüler Takımı Darmaduman Olacak! Acun Ilıcalı Şah Mat Yaptı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey birbirine girdi. Ünlüler takımına geçecek isimler ortaya çıkınca Gönüllüler takımı darmaduman oldu. Acun Ilıcalı yarışmacılara şah mat yapınca ortalık karıştı! Birçok kişinin gündemi olan bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…