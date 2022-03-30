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30 Mar 2022 - 19:33

Kerem Bürsin’e Hande Erçel Darbesi! Evliliğin Ucundan Dönmüştü; En Yakın Arkadaşıyla… Baş Başa Tatil Detayı Şok Etti! “Çorap Mı Bu?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’e hayatının en büyük darbesi Hande Erçel’den geldi. Evliliğin ucundan dönen çift kısa bir süre önce yollarını ayırmaya karar vermişti. Hande Erçel ise Kerem Bürsin’in en yakın arkadaşlarından biri olan Kaan Yıldırım’la anılmaya başladı! Baş başa tatil detayı ise “Çorap mı bu” tartışmalarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…