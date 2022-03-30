- 30 Mar 2022 - 19:33 G: 30 Mar 2022 - 19:48

Kerem Bürsin’e Hande Erçel Darbesi! Evliliğin Ucundan Dönmüştü; En Yakın Arkadaşıyla… Baş Başa Tatil Detayı Şok Etti! “Çorap Mı Bu?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’e hayatının en büyük darbesi Hande Erçel’den geldi. Evliliğin ucundan dönen çift kısa bir süre önce yollarını ayırmaya karar vermişti. Hande Erçel ise Kerem Bürsin’in en yakın arkadaşlarından biri olan Kaan Yıldırım’la anılmaya başladı! Baş başa tatil detayı ise “Çorap mı bu” tartışmalarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde bulunan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ilk sezon arasında tatile gitmişlerdi. Maldivler’de tatil yapan Erçel ve Bürsin sevgili olarak Türkiye’ye dönmüşlerdi. İkilinin aşklarının başlaması da bitmesi kadar konuşulmuştu ama Maldivler tatili sırasında çıkan Kaan Yıldırım detayı her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Mar 2022 - 19:33 - Yaşam

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