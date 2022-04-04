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04 Nis 2022 - 21:16

Survivor Yasin Geri Geliyor; Hikmet Gidiyor! Acun Ilıcalı Gözleri Önüne Olana Susamadı; Konsey Biter Bitmez… Acun Medya’da Bir İlk!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’da skandal bir olay yaşandı! Yasin’in yeniden yarışmaya gireceği ve Hikmet’in gideceği gündeme bomba gibi düştü. Acun gözleri önünde yaşanan “çirkin” olaya daha fazla katlamadı ve konsey biter bitmez işleri yaptı! Acun Medya’da bir ilki yaşatacak olan Acun Ilıcalı şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…