Survivor Yasin Geri Geliyor; Hikmet Gidiyor! Acun Ilıcalı Gözleri Önüne Olana Susamadı; Konsey Biter Bitmez… Acun Medya’da Bir İlk!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’da skandal bir olay yaşandı! Yasin’in yeniden yarışmaya gireceği ve Hikmet’in gideceği gündeme bomba gibi düştü. Acun gözleri önünde yaşanan “çirkin” olaya daha fazla katlamadı ve konsey biter bitmez işleri yaptı! Acun Medya’da bir ilki yaşatacak olan Acun Ilıcalı şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. SMS’leri birbirlerine çok yakın olduğu bilinen Evrim, Yasin, Hikmet ve Gökhan arasından elenen isim Yasin olmuştu. Şimdi ise skandallar arka arkaya geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.