Anasayfa/

Foto Galeri/

31 Mar 2022 - 20:46

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Ev Hali Herkesi Şok Etti! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Gören Şaştı Kaldı! “Ünlüler Böyle Olamaz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, milyonları şok içerisinde bıraktı. Dekolteli ve cesur kıyafetleriyle son dönemlerin ilgi odağı olan Buse Varol’un ev halini görenler şok içerisinde kaldı. Kısa bir süre önce üçüncü çocuklarını kucaklarını almaya hazırlandıklarına dair iddialar ortada dönerken; Buse Varol, herkesi beyninden vurulmuşa döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…