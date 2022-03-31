Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Ev Hali Herkesi Şok Etti! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Gören Şaştı Kaldı! “Ünlüler Böyle Olamaz!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, milyonları şok içerisinde bıraktı. Dekolteli ve cesur kıyafetleriyle son dönemlerin ilgi odağı olan Buse Varol’un ev halini görenler şok içerisinde kaldı. Kısa bir süre önce üçüncü çocuklarını kucaklarını almaya hazırlandıklarına dair iddialar ortada dönerken; Buse Varol, herkesi beyninden vurulmuşa döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelen Buse Varol ve Alişan çifti hayranlarını derinden üzmüştü. Her paylaşımları olay yaratan Alişan ve Buse Varol çifti el ele tutuşarak görüntülenince ikilinin arasındaki soğukluğun gittiği görülmüştü. Mutlu bir yuva içinde oldukları bilinen Buse Varol’un ev halini gören şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.