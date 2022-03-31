- 31 Mar 2022 - 20:46

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Ev Hali Herkesi Şok Etti! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Gören Şaştı Kaldı! “Ünlüler Böyle Olamaz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, milyonları şok içerisinde bıraktı. Dekolteli ve cesur kıyafetleriyle son dönemlerin ilgi odağı olan Buse Varol’un ev halini görenler şok içerisinde kaldı. Kısa bir süre önce üçüncü çocuklarını kucaklarını almaya hazırlandıklarına dair iddialar ortada dönerken; Buse Varol, herkesi beyninden vurulmuşa döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelen Buse Varol ve Alişan çifti hayranlarını derinden üzmüştü. Her paylaşımları olay yaratan Alişan ve Buse Varol çifti el ele tutuşarak görüntülenince ikilinin arasındaki soğukluğun gittiği görülmüştü. Mutlu bir yuva içinde oldukları bilinen Buse Varol’un ev halini gören şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Mar 2022 - 20:46 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ayta Sözeri Erkek Mi Merak Uyandırdı! Erkek Halini Görenlerin Şaştı Kaldı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… mask
Ayta Sözeri Erkek Mi Merak Uyandırdı! Erkek Halini Görenlerin Şaştı Kaldı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…
Survivor Berkan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki, Her Yeri Açık Saçık! “Berkan Görmesin!” mask
Survivor Berkan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki, Her Yeri Açık Saçık! “Berkan Görmesin!”
Survivor Nagihan’ın Eski Eşinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Bile İsteye Nagihan’ı Domine Etmişti! Nagihan’ın Eski Eşi Uğur Gökçe Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor! mask
Survivor Nagihan’ın Eski Eşinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Bile İsteye Nagihan’ı Domine Etmişti! Nagihan’ın Eski Eşi Uğur Gökçe Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor!
Acun Ilıcalı Bir Ölüm Haberiyle Daha Sarsıldı! Önce Sağ Kolunu Sonra O İsmi Toprağa Verdi! Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Yürekler Sızladı… mask
Acun Ilıcalı Bir Ölüm Haberiyle Daha Sarsıldı! Önce Sağ Kolunu Sonra O İsmi Toprağa Verdi! Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Yürekler Sızladı…
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Sevgilisiyle Şok İçerisinde Bıraktı! Kendisinin İki Katı Yaşında… Resimleri Ortaya Çıktıkça Ortalık Karışıyor! mask
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Sevgilisiyle Şok İçerisinde Bıraktı! Kendisinin İki Katı Yaşında… Resimleri Ortaya Çıktıkça Ortalık Karışıyor!
Sadakatsiz Dizisi An İtibariyle Final Oldu! Seyirciler O Sahneler Karşısına Çılgına Döndü; Sonu Resmen Geldi! “Midem Bulanıyor Artık!” mask
Sadakatsiz Dizisi An İtibariyle Final Oldu! Seyirciler O Sahneler Karşısına Çılgına Döndü; Sonu Resmen Geldi! “Midem Bulanıyor Artık!”
Acun Ilıcalı’dan Survivor İtirafı! Beş Para Kazanmamış; Batma Noktasına Gelmiş… Öyle Bir Şey Dedi Ki; Sosyal Medya Karıştı! Meğer… mask
Acun Ilıcalı’dan Survivor İtirafı! Beş Para Kazanmamış; Batma Noktasına Gelmiş… Öyle Bir Şey Dedi Ki; Sosyal Medya Karıştı! Meğer…
Alişan’ın Kardeş Acısına Bir Yenisi Daha Eklendi! Boşanmaktan Dönmüştü; Açıklaması Olay Yarattı! Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu! mask
Alişan’ın Kardeş Acısına Bir Yenisi Daha Eklendi! Boşanmaktan Dönmüştü; Açıklaması Olay Yarattı! Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu!
Survivor Evrim’in Şarkıcı Edis’le Bağlantısı Şok Etti! Meğer Yıllar Önce… İkili Arasındaki Gerçek Dizleri Tir Titretti! "Yok Artık" mask
Survivor Evrim’in Şarkıcı Edis’le Bağlantısı Şok Etti! Meğer Yıllar Önce… İkili Arasındaki Gerçek Dizleri Tir Titretti! "Yok Artık"
Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Demet Özdemir’e Elinin Tersiyle Vurdu; Sadece 1 Saat İçerisinde… “Aşk Yaradı!” mask
Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Demet Özdemir’e Elinin Tersiyle Vurdu; Sadece 1 Saat İçerisinde… “Aşk Yaradı!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Adem Kılıç'ın Sevgilisi Nil Şenver Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Adem Kılıççı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti? mask
Survivor Adem Kılıç'ın Sevgilisi Nil Şenver Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Adem Kılıççı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti?
Ayta Sözeri Erkek Mi Merak Uyandırdı! Erkek Halini Görenlerin Şaştı Kaldı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… mask
Ayta Sözeri Erkek Mi Merak Uyandırdı! Erkek Halini Görenlerin Şaştı Kaldı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…
Voleybolcu Zehra Güneş'in sevgilisiyle boy farkı Olay Oldu! Zehra Güneş Sevgilisi Var Mı, Kimdir? Zehra Güneş Boyu Ve Kilosu Kaç? mask
Voleybolcu Zehra Güneş'in sevgilisiyle boy farkı Olay Oldu! Zehra Güneş Sevgilisi Var Mı, Kimdir? Zehra Güneş Boyu Ve Kilosu Kaç?
Survivor Berkan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki, Her Yeri Açık Saçık! “Berkan Görmesin!” mask
Survivor Berkan’ın Sevgilisi Alev Alev Yaktı! Yatakta Öyle Bir Poz Verdi Ki, Her Yeri Açık Saçık! “Berkan Görmesin!”
Mahkum Dizisi Bu Akşam Var Mı? Mahkum Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Mahkum Bugün Var Mı? İşte FOX TV 31 Mart 2022 Yayın Akışı mask
Mahkum Dizisi Bu Akşam Var Mı? Mahkum Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Mahkum Bugün Var Mı? İşte FOX TV 31 Mart 2022 Yayın Akışı
Aziz Dizisinden Dilruba Ölüyor! İntiharlı Sonu Felaket Oldu; Sevmeyenleri Bile Hüngür Hüngür Ağladı! Senarist Kararını Verdi; Kanal İmzaladı! mask
Aziz Dizisinden Dilruba Ölüyor! İntiharlı Sonu Felaket Oldu; Sevmeyenleri Bile Hüngür Hüngür Ağladı! Senarist Kararını Verdi; Kanal İmzaladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status