- 31 Mar 2022 - 20:48

Survivor Adem ve Ogeday Yumruk Yumruğa Kavga Etti! Seyirci Şaşkın... 83 Milyonun Önünde Saygı Sınırı Aştı; Ortalık Karıştı! Acun Medya Bile…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karıştı! Adem ve Ogeday arasında yaşanan gerilim kırmızı hattı aştı! İkilinin oyun sonrasında yumruk yumruğa kavga ettiği gündeme gelirken; Adem Kılıççı ise bu durum karşısında kendisine saygısızlık edildiğini edile getirdi. Acun Medya’nın bile sessiz kaldığı olay şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir ödül oyunu bir de eleme yaşanmıştı. Ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı, konseyde ise birbirine girdi! Yasin Obuz’un elenmesi sosyal medyayı sallarken; Adem ve Ogeday arasında yaşanan gerilim her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Mar 2022 - 20:48 Ankara- Yaşam

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