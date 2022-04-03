Survivor Ogeday Yumruk Yumruğa Kavga Etti! Seyirci Şaşkın... 83 Milyonun Önünde Saygı Sınırı Aştı; Ortalık Karıştı! Acun Medya Bile…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karıştı! Adem ve Ogeday arasında yaşanan gerilim kırmızı hattı aştı! İkilinin oyun sonrasında yumruk yumruğa kavga ettiği gündeme gelirken; Adem Kılıççı ise bu durum karşısında kendisine saygısızlık edildiğini edile getirdi. Acun Medya’nın bile sessiz kaldığı olay şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir ödül oyunu bir de eleme yaşanmıştı. Ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı, konseyde ise birbirine girdi! Yasin Obuz’un elenmesi sosyal medyayı sallarken; Adem ve Ogeday arasında yaşanan gerilim her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.