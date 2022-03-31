Masterchef Tunahan’ın Son Hali Herkesi Şok Etti! Kerem Bürsin’in Mastercehef Şubesi Oldu!” Gören Tanıyamıyor; Mehmet Şef Bile Küçük Dilini Yutar…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyurmuş olan Tunahan Ak, gündemi salladı geçti! Son haliyle milyonların ağzını açık bırakan Tunahan Ak’a “Kerem Bürsin’in hatalı fabrika çıkışı gibi” yorumları yapıldı. Görenlerin tanıyamadığı yarışmacıyı Mehmet Şefin görmesi durumunda küçük dilini yutacağı düşünülmeye başlandı! Peki, Masterchef Tunahan Ak nasıl bir değişim yaşadı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının en renkli isimlerinden biri olan Tunahan Ak, daha yarışmanın ana kadrosuna katılmadan 30 bini aşkın takipçi toplamıştı. Sempatik ve sevecen halleriyle hem şefleri hem de seyircileri etkileyen Tunahan Ak’ın eski halinden eser kalmadı! Öyle bir değişim yaşadı ki, gören Kerem Bürsin sandı! İşte Tunahan Ak’ın son hali…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.