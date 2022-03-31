Masterchef Tunahan’ın Son Hali Herkesi Şok Etti! Kerem Bürsin’in Mastercehef Şubesi Oldu!” Gören Tanıyamıyor; Mehmet Şef Bile Küçük Dilini Yutar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının en renkli isimlerinden biri olan Tunahan Ak, daha yarışmanın ana kadrosuna katılmadan 30 bini aşkın takipçi toplamıştı. Sempatik ve sevecen halleriyle hem şefleri hem de seyircileri etkileyen Tunahan Ak’ın eski halinden eser kalmadı! Öyle bir değişim yaşadı ki, gören Kerem Bürsin sandı! İşte Tunahan Ak’ın son hali…

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