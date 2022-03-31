- 31 Mar 2022 - 10:58 G: 31 Mar 2022 - 11:08

Acun Ilıcalı’dan Semih Öztürk Atağı! Programdan Kovulmuştu; Araya O İsimler Girince Daha Fazla Duramadı! İmzalar Yeniden…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında skandallar bitmek nedir bilmiyor. Acun Ilıcalı’dan gelen Semih Öztürk atağı, ağızların açık kalmasına neden oldu! Programdan kovulduğu konuşulan Semih Öztürk için araya o isimler girince Acun Ilıcalı daha fazla duramadı! İmzalar yeniden atılırken; ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından hemen sonra yayın akışında bulunan Survivor Ekstra programında kısa bir süre önce Semih Öztürk bombası patlamıştı. Acun Ilıcalı’nın hem en yakın arkadaşı hem de Acun Medya’nın Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan’ın vefatının ardından Semih Öztürk cephesinde sallantılar başlamıştı. Şimdiyse yeniden imzaların atıldığı konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Mar 2022 - 10:58 Ankara- Yaşam

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