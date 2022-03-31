İbrahim Tatlıses’in Evlilik Kriterleri Kriz Çıkardı! Kendisinden Ne 10 Yaş, Ne 20 Yaş Küçüğünü İstiyor… Linç Üzerine Linç Alıyor! Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da İbrahim Tatlıses şok sözlere yer verdi. Evlilik kriterleri canlı yayında açıklayınca adeta kriz çıktı! Tatlıses’in kendisinden ne 10 yaş, ne 20 yaş küçüğünü istememi ağızları açık bıraktı. Bir anda linçleri toplayan İbrahim Tatlıses’e ilk tepki ise konuklarından geldi. Peki, neler oluyor?
Çarşamba akşamlarının yıldızı konumuna gelmiş olan İbo Show’un yayınlanan son bölümündeki konukları ise Lerzan Mutlu, Serdar Ortaç, Ayta Sözeri ve Saba Tümer olmuştu. Eğlenceli dakikaların yaşandığı İbo Show’da söylenen şarkılar ise kulakların pasını silmişti. İmparator İbrahim Tatlıses’in kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı ortaya İbo Show’da çıkmıştı. Şimdi ise evlenme kriterlerini açıklayan Tatlıses, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.