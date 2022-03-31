İbrahim Tatlıses’in Evlilik Yaş Sınırını Belirledi! Saba Tümer ve Lerzan Mutlu'nun Ağzı Açık Kaldı! Kendisinden Ne 10 Yaş, Ne 20 Yaş Küçüğünü İstiyor… Neler Oluyor?

Çarşamba akşamlarının yıldızı konumuna gelmiş olan İbo Show’un yayınlanan son bölümündeki konukları ise Lerzan Mutlu, Serdar Ortaç, Ayta Sözeri ve Saba Tümer olmuştu. Eğlenceli dakikaların yaşandığı İbo Show’da söylenen şarkılar ise kulakların pasını silmişti. İmparator İbrahim Tatlıses’in kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı ortaya İbo Show’da çıkmıştı. Şimdi ise evlenme kriterlerini açıklayan Tatlıses, şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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