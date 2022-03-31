- 31 Mar 2022 - 11:53 G: 31 Mar 2022 - 11:54

Yargı Dizisinde Ceylin Hamile! Ilgaz Büyük Şoku Yaşadı; Yekta Göbek Atıyor! Dizi Arap Saçına Dönecek; Çözebilene Burs Verilecek! “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’yı karıştıracak bir gelişme yaşandı! Ceylin’in hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte Ilgaz büyük şoku yaşarken; Yekta ise tüm gerçekleri bildiği için bu duruma adeta göbek atacak! Dizinin Arap saçına döneceği ön görülmeye başlanınca; seyirciler “Çözebilene burs versinler” yorumlarında bulundular! İşte milyonlara “yok artık” dedirten o gelişme…

Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yargı dizisinde Ceylin’in babasının cesedinin ortaya çıkması, her şeyi tepetaklak etmişti. Şimdi ise Ceylin’in hamile olduğunun ortaya çıkması ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Mar 2022 - 11:53 Ankara- Yaşam

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