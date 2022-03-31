Anasayfa/

Foto Galeri/

31 Mar 2022 - 21:00

Yargı Dizisinde Ceylin Hamileliğini Açıkladı! Ilgaz Şoka Girdi; Yekta Göbek Atıyor! Dizi Arap Saçına Dönecek; Çözebilene Burs Verilecek! “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’yı karıştıracak bir gelişme yaşandı! Ceylin’in hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte Ilgaz büyük şoku yaşarken; Yekta ise tüm gerçekleri bildiği için bu duruma adeta göbek atacak! Dizinin Arap saçına döneceği ön görülmeye başlanınca; seyirciler “Çözebilene burs versinler” yorumlarında bulundular! İşte milyonlara “yok artık” dedirten o gelişme…