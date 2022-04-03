Survivor Yasin'e Hayatının Piyangosu! Acun Ilıcalı Sonunda Elinden Tuttu... Artık "Yasin Bey" Diyeceksiniz! "Para, Para, Para..."
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dün akşam elenen Yasin Obuz, milyonları şok içerisinde bırakmayı başardı. Yarışmadan kazandığı ücret dudakların uçuklamasına neden oldu. Bankalarda, kuyumcularda hatta darphanelerde bu kadar olmadığı gündeme bomba gibi düşerken; serveti alıp çıktığı açıklandı! Peki, Survivor Yasin Obuz ne kadar kazandı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da bir ödül, bir de eleme yapılmıştı. Ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Yasin ise konseyde açıklanan oylarla birlikte yarışmaya veda eden isim olmuştu. Peki, Yasin Obuz yarışmadan ne kadar kazanıyordu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.