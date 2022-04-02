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02 Nis 2022 - 22:38

Survivor Yasin’in Elendi ama Kaybetmedi! Acun Ilıcalı'dan Yasin'e Müthiş Teklif Geldi! Survivor’dan Kazandığı Para Dudakları Uçuklattı! Bankalarda Bu Kadar Yok! Serveti Kazanıp Çıkmış…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dün akşam elenen Yasin Obuz, milyonları şok içerisinde bırakmayı başardı. Yarışmadan kazandığı ücret dudakların uçuklamasına neden oldu. Bankalarda, kuyumcularda hatta darphanelerde bu kadar olmadığı gündeme bomba gibi düşerken; serveti alıp çıktığı açıklandı! Peki, Survivor Yasin Obuz ne kadar kazandı?