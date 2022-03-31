Büyük Tehlike; Kapıyı Bacayı Kapatın Çöl Tozları Geliyor! Daha Önce Ankara'da Çöl Tozları Etkili Olmuştu! Çöl Tozu Neden Olur, Nerelerde Etkili Olacak?
Önümüzdeki günlerde güney yönünden gelecek olan kuvvetli rüzgarın taşıyabileceği çöl tozu ile ilgili Türkiye’de yaşayan vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşları önlem almaya davet ediyor. İşte çevreyi saracak olan çöl tozları ile ilgili detaylar...
Önümüzdeki günlerde güney yönünden gelecek olan kuvvetli rüzgarın taşıyabileceği çöl tozu ile ilgili Türkiye’de yaşayan vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşları önlem almaya davet ediyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere de neden olabilecek bu çöl tozlarının nerelerde etki göstereceği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, çöl tozu neden olur, nerelerde etkili olacak? Çöl tozu Ankara’da etkili olacak mı, ne zaman olacak? İşte, detaylar…
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31 Mar 2022 - 12:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.