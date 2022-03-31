Büyük Tehlike; Kapıyı Bacayı Kapatın Çöl Tozları Geliyor! Daha Önce Ankara'da Çöl Tozları Etkili Olmuştu! Çöl Tozu Neden Olur, Nerelerde Etkili Olacak?

Önümüzdeki günlerde güney yönünden gelecek olan kuvvetli rüzgarın taşıyabileceği çöl tozu ile ilgili Türkiye’de yaşayan vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşları önlem almaya davet ediyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere de neden olabilecek bu çöl tozlarının nerelerde etki göstereceği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, çöl tozu neden olur, nerelerde etkili olacak? Çöl tozu Ankara’da etkili olacak mı, ne zaman olacak? İşte, detaylar…

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