- 31 Mar 2022 - 12:36 G: 31 Mar 2022 - 12:37

Aziz Dizisinden Dilruba Ayrılıyor! Sonu Felaket Oldu; Sevmeyenleri Bile Hüngür Hüngür Ağladı! Senarist Kararını Verdi; Kanal İmzaladı!

Show TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’de ipler kopma noktasında! Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez’in diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Sevmeyenleri bile hüngür hüngür ağlatan Damla Sönmez, şok etkisi yarattı. Senarist Dilruba karakterinin kalemini kırarken; Show Tv’de bu ayrılığa imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Murat Yıldırım, Simay Barlas, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Damla Sönmez gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrol olarak yer aldığı Aziz dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Yayınlandığı ilk bölümle büyük bir beğeni toplayan Aziz dizisinde bir ayrılığın yaşanacak olması ise tüylerin ürpermesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Mar 2022 - 12:36 Ankara- Yaşam

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