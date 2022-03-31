Aziz Dizisinden Dilruba Ölüyor! İntiharlı Sonu Felaket Oldu; Sevmeyenleri Bile Hüngür Hüngür Ağladı! Senarist Kararını Verdi; Kanal İmzaladı!
Show TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’de ipler kopma noktasında! Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez’in diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Sevmeyenleri bile hüngür hüngür ağlatan Damla Sönmez, şok etkisi yarattı. Senarist Dilruba karakterinin kalemini kırarken; Show Tv’de bu ayrılığa imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Murat Yıldırım, Simay Barlas, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Damla Sönmez gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrol olarak yer aldığı Aziz dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Yayınlandığı ilk bölümle büyük bir beğeni toplayan Aziz dizisinde bir ayrılığın yaşanacak olması ise tüylerin ürpermesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.