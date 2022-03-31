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31 Mar 2022 - 21:09

Alişan Eşi Buse'nin Çocuk İsteğine Son Noktayı Koydu! 3. Çocuğu... Kriz Onu da Vurdu; Tektaşlar, Altınlar Kar Etmiyor! Tam Tamına 60 Bin Lira…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın neden bebek istemediği ortaya çıktı. Kısa bir süre önce boşanma daha sonrada baba olacağı yönünde çıkan iddialarla gündemi sallayan Alişan’ı da kriz vurdu! Artık altın ve tektaş gibi değerli eşyalarında kar etmediği ortaya çıkarken; tam tamına 60 bin lira ödediği gündemi yeniden salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…